Üye Girişi
Haberler

Türkiye Uzay Ajansı, 'g Metal' Deneyini Tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Uluslararası Uzay İstasyonunda 'g Metal' isimli deneyin tanıtımını paylaştı. Deneyde, katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasının yer çekimi etkisiyle araştırılacağı belirtildi. Bu çalışmanın, itki sistemleri ve savunma sanayisi için önemli olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE Uzay Ajansı (TUA), Uluslararası Uzay İstasyonunda 'g Metal' isimli deneyin tanıtımını paylaştı.

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Uzay Bilim Misyonu'nda bugün 'g Metal' deneyi ile katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisi araştırılacak. Böylece itki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan bu deney hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayimiz için oldukça önemli bir çalışma. 'g METAL deneyi ile, kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yerçekiminin etkisi araştırılacak. Böylece itki üretiminde metal parçacıkları kullanacak uzay aracı motorlarının daha verimli hale getirilmesine yönelik bir ön çalışma yapılmış olacak. Deney sonuçlarının, uluslararası bir proje olan Mars misyonlarına katkı verebilecek nitelikte olduğu, Mars gezegeni üzerinde güneş enerjisine ilave bir enerji kaynağı yaratarak, uzayın ekonomik gelişimini tetikleyecek etkileri olacağı öngörülüyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Las Palmas - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Las Palmas - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! 27 Ocak S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title