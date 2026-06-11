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Türkiye Uluslararası Tango Şampiyonası'nın büyük finali AKM'de yapılacak

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40 ülkeden dansçının katılacağı Türkiye Uluslararası Tango Şampiyonası'nın finali, 14 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Dereceye girenler Buenos Aires'teki dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanacak.

Türkiye Uluslararası Tango Şampiyonası'nın büyük finali, 14 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, 40 ülkeden gelecek dansçılar, 12-14 Haziran'da düzenlenecek organizasyonda yarışacak.

Dört kategoride gerçekleştirilecek yarışmada dansçılar, finale kalmak ve derece elde etmek için mücadele verecek. Kategorilerden ikisi, Buenos Aires Dünya Tango Şampiyonası'nın resmi eleme sistemi içerisinde yer alıyor.

Yarışmada dereceye girenler, Buenos Aires'te düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Etkinlik kapsamında Arjantinli tango orkestrası Sonder Tango da canlı performans sergileyecek. Organizasyonda tango dansı ve canlı müzik performansları sanatseverlerle buluşacak.

Organizasyon, İstanbul'daki Arjantin Başkonsolosluğu, Atatürk Kültür Merkezi ve Buenos Aires Kültür Bakanlığı işbirliğiyle düzenleniyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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