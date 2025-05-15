Türkiye, Trablus'tan Ayrılmak İsteyen Vatandaşlar İçin Uçuş İmkanlarını Araştırıyor

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Trablus'tan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için THY tarafından Misrata- İstanbul seferi düzenlenmesi imkanları üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği sosyal medya hesabından, Trablus'tan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için yayımlanan duyuruda, "Trablus'tan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için THY tarafından Misrata-İstanbul seferi düzenlenmesi imkanları araştırılmaktadır. Keza Misrata Havalimanından Libyalı firmalarca ülkemize yapılan uçuşlar devam etmektedir. Söz konusu uçuş programlarının ilgili şirketler nezdinde vatandaşlarımızca takibi uygun olacaktır." denildi.

Bu çerçevede arzu eden vatandaşlarımız için güvenlik koşulları elverdiği takdirde Trablus'tan Misrata'ya otobüsle ulaşım imkanının sağlanması üzerinde çalışılmaktadır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, önceliğin çocuk, yaşlı ve kadınlar ile Trablus'ta geçici bulunan Türk vatandaşlarına verileceği kaydedildi.

Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının talep ve bilgilerini 15 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'a kadar "embassy.tripoli@mfa.gov.tr" e-posta adresine veya konsolosluk çağrı merkezine "+90 313 292 29 29" numaralı telefon üzerinden iletmesi gerektiği aktarıldı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.