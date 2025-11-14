Haberler

Türkiye, Sudan'daki Çatışmaların Durdurulması İçin Çağrı Yaptı

Türkiye, Sudan'daki Çatışmaların Durdurulması İçin Çağrı Yaptı
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Sudan'daki Faşir ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesini talep etti. Akçapar, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, "(Sudan'da) Faşir ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesini, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını, güvenli geçiş sağlanmasını ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Akçapar, Sudan'da devam eden çatışma bağlamında Faşir ve çevresindeki insan hakları durumuyla ilgili BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 38. Özel Oturumu'nda konuştu.

Faşir'deki olaylardan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Akçapar, " Türkiye, uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali olan sivillere karşı işlenen vahşeti şiddetle kınıyor. Faşir ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesini, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını, güvenli geçiş sağlanmasını ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçapar, Türkiye'nin, Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine sarsılmaz desteğimizi yineleyerek, Sudan genelinde sürdürülebilir ve güvenli bir insani yardım dağıtımının yanı sıra güvenilir bir ateşkesin sağlanmasının acil bir öncelik olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Uluslararası insan hakları ve insancıl hukukun, Sudan'daki sivilleri korumak için yol gösterici çerçeve olması gerektiğini söyleyen Akçapar, "Bu zor zamanlarda, Sudan'daki vahim insani duruma kayıtsız kalamayız. Türkiye, Sudan halkının acılarını hafifletmek için insani yardım sağlamaya devam edecektir." diye konuştu.

Büyükelçi Akçapar, bu acil oturumun sonunda alınacak kararda, ilgili ülkenin yapıcı şekilde sürece dahil edilmesi ve endişelerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek, "Çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm ancak diyalog yoluyla sağlanabilir. Türkiye, gecikmeden barışa ulaşmak için çalışmaya devam edecektir." dedi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

