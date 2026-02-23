Haberler

İletişim Başkanlığı "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri" paneli düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Şubat'ta 'Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri' panelini düzenleyecek. Panelde iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ile tarihsel arka plan ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye- Somali İlişkileri" başlıklı panel düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek panelle, Türkiye- Somali ilişkilerinin ele alınması ve geleceğe yönelik işbirliği imkanlarının kapsamlı biçimde değerlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Panelde, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel arka planının, mevcut işbirliği alanlarının ve gelecek döneme ilişkin stratejik perspektiflerinin ele alınacağına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, köklü siyasi dayanışma ve çok boyutlu ortaklık anlayışı çerçevesinde istikrarlı biçimde gelişimini sürdürmektedir. Türkiye'nin 2011 yılında Somali'ye yönelik insani yardım girişimleriyle ivme kazanan ikili ilişkiler, bugün askeri işbirliği, ekonomi, enerji, balıkçılık, uzay, teknoloji ve altyapı alanlarını kapsayan kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüşmüştür. Alanında uzman konuşmacıların ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek panelin, Türkiye-Somali ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Etkinlik, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak geleceğe yönelik vizyonun pekiştirilmesi açısından önemli bir platform sunacaktır."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor

Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku