Türkiye Sakatlar Derneği Engelliler Haftası'nda çelenk sundu

Türkiye Sakatlar Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet Anıtı önünde bir araya gelen dernek üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bıraktı.

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, grup adına yaptığı basın açıklamasında, engellilerin yaşamlarının özellikle büyük şehirlerde çok zorlu olduğuna dikkati çekti.

Engellerin sorunlarının devam ettiğini, çözümlerin ise ertelendiğini ya da uygulanmadığını ifade eden Boyraz, daha fazla koruyucu ve kapsayıcı yasaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Boyraz, sosyal yardım miktarının belirlenmesinde aile gelirinin esas alınması nedeniyle birçok engellinin bu haktan yararlanamadığını da dile getirdi.

Toplu ulaşım araçlarının engelliler için erişilebilir hale getirilmesini düzenleyen 5378 sayılı yasanın ilgili hükümlerinin uzun yıllardır ertelendiğini söyleyen Boyraz, bu nedenle engellilerin en temel hakkı olan ulaşım ve erişim haklarının fiilen yok edildiğini söyledi.

Sosyal hayattaki engellerin aşılması için daha ciddi iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Boyraz, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki engellerden arınmış, eşit ve erişilebilir bir dünya bizler içinde gelecektir. Birleşmiş Milletlerin artık temel bir ilkesine dönüşen insana yaraşır bir yaşam için gereken adımlar mutlaka atılmalı ve engellilerin insanca yaşama hakkı hayata geçirilmelidir."