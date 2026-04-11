Fahrettin Altun, Papa 14'üncü Leo'ya Güven Mektubunu Sundu
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Papa 14. Leo'ya güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı. Altun, Papa'ya nazik kabulleri için teşekkür etti.
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya güven mektubumuzu sunarak, Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevimize başlamış bulunuyoruz. Nazik kabulleri için Papa 14. Leo'ya şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu görevde ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmeyi, görevimizi layıkı veçhile ile yerine getirebilmeyi bizlere nasip etsin."