Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi, Fier Dostluk Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Büyükelçi Atay, hastane yöneticileri ve personeliyle bir araya gelerek hastanenin sunduğu teknoloji ve hizmetleri yakından inceledi.

Ziyaret sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Atay, hastanenin Türkiye tarafından Kovid-19 salgını döneminde 3 ay gibi kısa bir sürede inşa edildiğini anımsattı.

Hastanenin, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostluğun nişanelerinden biri olduğunu vurgulayan Atay, "Sadece tıbbi cihaz ve bina değil, ayrıca sürekli bir doktor ve sağlık personeli desteğimiz var. Hastane ortak yönetiliyor. Dolayısıyla hem yönetimsel olarak hem de sağlık uzmanlığı olarak sürekli bir desteğimiz söz konusu bu hastane platformuna." diye konuştu.

Türkiye'den gelen 60'a yakın sağlık personelinin hastanede Arnavutluk sağlık personeliyle hizmet verdiğine işaret eden Atay, Türk ve Arnavut sağlık personelinin beraber gerçekleştirdikleri çalışmanın bilgi ve tecrübe değişimine imkan tanıdığını söyledi.

Atay, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin çok özel hayat kurtaran teknolojiler ve prosedürler sunarak tüm ülke için tıbbi yönetim ve hizmet modeli haline geldiğini kaydetti.

Hastane Genel Müdürü Rudina Degjoni de hastane faaliyetlerinde artış yaşandığını aktararak "Hastanede genel hizmetlerden 180 binden fazla vatandaşımız yararlandı. Yeni ve yenilikçi hizmetlerimiz bulunuyor." dedi.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Direktör Yardımcısı Mesut Karataş da ziyaretinden dolayı Büyükelçi Atay'a teşekkür ederek, 2021 yılından beri giderek artan kapasiteleriyle büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, 21 Nisan 2021'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın yanı sıra diğer yetkililerin de katılımıyla açılmıştı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla katılmıştı.