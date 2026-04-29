Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Uzun Başkanlığındaki Heyet ile Görüştü

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Ertan Uzun başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Ertan Uzun başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye ile ikili savunma işbirliği imkanları ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı" denildi.

Kaynak: ANKA