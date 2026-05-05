Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Adalet Bakanı El-Veys ile Biraraya Geldi

(ANKARA)- Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Adalet Bakanı Mazhar Abdurrahman El-Veys tarafından kabul edildi. Görüşmede, adalet ve güvenlik alanlarında iş birliği ile kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, bugün Adalet Bakanı Mazhar Abdulrahman El-Veys tarafından kabul edildi."

Görüşmede, Suriyeli adli makamların yakın dönemde yürüttüğü çalışmalar, adalet ve güvenlik alanlarındaki güncel gelişmeler ile adalet alanında geliştirilebilecek işbirliği imkanları ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik hususlar ele alındı."

