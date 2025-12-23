Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Olarak Atanan Yılmaz, Emevi Cami'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Nuh Yılmaz, Emevi Cami, Selahaddin Eyyubi Türbesi, Türk Hava Şehitliği ve Hamidiye Çarşısı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, insanlık tarihinin müstesna medeniyet merkezlerinden biri olan Şam'da Emevi Camii, Selahaddin Eyyubi Türbesi ve Türk Hava Şehitliği ile tarih boyunca ticaret ve kültürün kalbi olma vasfını taşıyan Hamidiye Çarşısını ziyaret etmiştir."