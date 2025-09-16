Türkiye'nin Nükleer Enerji Yol Haritası UAEA Konferansı'nda Tanıtıldı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (UAEA) Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası ile ülkedeki nükleer teknolojinin yenilikçi uygulamaları tanıtıldı.

UAEA'nın genel merkezinin bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "UAEA 69. Genel Konferansı" devam ediyor.

Konferans kapsamında birçok ülke, nükleer enerji alanındaki faaliyetlerini anlattığı etkinlikler yapıyor.

Burada düzenlenen etkinliklerde Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası ve bu alanda yürüttüğü faaliyet ile nükleer teknolojinin çeşitli ve yenilikçi uygulamalarının tanıtıldığı 2 etkinlik düzenlendi.

Etkinliklere, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde Elçi Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili Salih Sarı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli'nin yanı sıra bu alanda faaliyet yürüten kuruluşların temsilcileri katıldı.

Öğleden önce yapılan etkinlikte, Türkiye'nin nükleer tarihçesinden güncel nükleer enerji projelerinin durumuna kadar birçok husus ele alındı.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) faaliyetlerinin de anlatıldığı etkinlikte, Türkiye'nin nükleer yolculuğunun, küçük modüler reaktörlerle (SMR) yeni ve belirleyici bir aşamaya girdiği kaydedildi.

Türkiye'nin, temiz, güvenli ve uygun fiyatlı nükleer enerji üretmeyi hedeflediği ve nükleer enerji programının, güvenlik, emniyet ve sürdürülebilirlik alanlarında en iyi model olmasını sağlamak için başta UAEA olmak üzere diğer kurumlarla da yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin, küresel iklim hedeflerine katkıda bulunmak istediği de ifade edildi.

Öğleden sonra yapılan etkinlikte ise Türkiye'de nükleer teknolojinin çeşitli ve yenilikçi uygulamaları ele alındı.

Türkiye'nin geleneksel elektrik üretiminin dışındaki alanlarda nükleer gelişmelerden yararlanma kapasitesine vurgu yapılan etkinlikte, Türkiye'nin, sağlık, tarım, endüstri gibi çeşitli alanlarda nükleer enerji kullanımına dair örnek uygulamalara yer verildi.

Etkinlikte, küresel sürdürülebilirlik sorunlarının ele alınması için nükleer inovasyon ve araştırmanın önemine vurgu yapıldı.