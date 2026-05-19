Haberler

Kahire'de 19 Mayıs coşkusu: Türk, Mısırlı ve Filistinli gençler bir arada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk, Mısırlı ve Filistinli gençlerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Büyükelçi Salih Mutlu Şen, gençlerin bir araya gelmesinin dostluk ve dayanışmayı yansıttığını vurguladı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk, Mısırlı ve Filistinli gençlerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Türk, Mısırlı ve Filistinli gençler ile ailelerinin yanı sıra çok sayıda Mısırlı basın mensubu katıldı.

Kahire Yunus Emre Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Türkiye ve Mısır Milli Marşlarının okunmasıyla başladı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Etkinlikte Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Filistin'in Kahire Büyükelçiliği Müsteşarı Naci Naci konuşma yaptı.

Büyükelçi Şen, konuşmasında 19 Mayıs'ın Türk gençliğine armağan edilmesinin geleceğin genç nesillere emanet edilmesi anlamı taşıdığını belirterek, gençlerin sanat, spor, kültür ve dayanışma ruhuyla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mısırlı ve Filistinli gençlerin bayram coşkusuna ortak olmasının dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı yansıttığını kaydeden Şen, Filistin gençliğinin bağımsız ve özgür Filistin'in geleceğini temsil ettiğini söyledi.

Şen, Gazze Şeridi'nde insanlığın vicdan ve hukuk sınavından geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'i desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

Yıllarca unutulmayacak bir tarihi yarın akşam İstanbul'da yazabilir
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu

Daha 18 yaşındaydı! Cansız bedeni korkunç halde bulundu
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı

Mango'nun kurucusunun oğlu, parayı verip serbest kaldı
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı