Türkiye, Filistinli Ailelere Destek Etkinliği Düzenledi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "2025 Türkiye Aile Yılı" kapsamında Mısır'daki Filistinli ailelere maddi ve manevi destek olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh'un yanı sıra Mısır'da yaşayan Filistinli aileler katıldı.

Ünlü kari Abdulbasit Abdussamed'in oğlu Tarık Abdussamed'in Kur'an-ı Kerim okuduğu etkinlikte Mısırlı şarkıcı Mustafa Kamar da bazı eserlerini seslendirdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir'in destekleriyle bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şen Türkiye'nin aileye verdiği öneme dikkati çekerek hükümetin de aileyi güçlendirmek adına yürüttüğü proje ve politikaları anlattı.

Etkinliğin temel amacının Mısır'da yaşayan Filistinli ailelere maddi ve manevi destek sağlamak olduğunu aktaran Şen, "Gazze'deki Filistinli ailelerin hemen hemen hepsinde şehit veya yaralı var, aileleri dağılmış, hayatları tehlikeye girmiş ve bunun sonucunda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmış durumdalar." dedi.

Şen, başta Mısır ve Türkiye olmak üzere Filistin davasını destekleyen ülkelerin Filistinli ailelere destek olmak için çalıştığını vurguladı.

Filistinlilerin topraklarına geri döneceklerini dile getiren Şen, Gazze'de ateşkes sağlanması ve yeniden imar çalışmalarının başlamasının önemine dikkati çekti.

Şen, sürecin zor olacağını belirterek İsrail ihlalleri altında dağılmış Filistinli ailelerin Arap ve İslam dünyasından maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu ve bunu fazlasıyla hak ettiklerini kaydetti.

Filistinli Büyükelçi Luh da Türkiye'nin Mısır'la birlikte Gazze'ye yardım sağlayan ülkelerin başında geldiğini belirtti.

Büyükelçi Luh, Türkiye ve Mısır'ın Filistin davası için yakın işbirliğini sürdürdüğünü belirterek, "Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinli aileler adına bu cömert girişiminizden dolayı size çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Büyükelçisi, "Türk halkının ve yönetiminin Filistin halkı için yaptıklarını, minnettarlığımızı, takdirimizi ve teşekkürlerimizi ifade edecek kelime bulamıyoruz." dedi.

Luh, "Filistin halkı adına tüm Filistinli şehitler, yaralılar ve tutsaklar adına ve Gazze Şeridi'ndeki açlık çeken halkımız adına selamlar." dedi.

Etkinlikte Filistinli ailelere para ve gıda desteğinde bulunuldu.