Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e ziyaret

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i konutunda ziyaret etti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i konutunda ziyaret etti.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Şerif görüşmede, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için 28 Ekim'de güven mektubunu sunan Büyükelçi Neziroğlu ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihi, köklü ve kardeşlik bağlarını hatırlatan Başbakan Şerif, Keşmir konusunda Türkiye'nin Pakistan'a verdiği istikrarlı destek için teşekkür ederek, Pakistan'ın da temel çıkarları konusunda Türkiye'ye güçlü destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Görüşmede, başta Gazze ve Orta Doğu olmak üzere bölgesel durum da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ve iyi dileklerini ileten Şerif, Erdoğan'a en kısa zamanda Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi için yaptığı daveti yineledi.

Pakistan ile Türkiye arasında artan ikili işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Neziroğlu da ticaret, yatırım ve savunma alanlarındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Neziroğlu, kendisini kabul ettiği için Başbakan Şerif'e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki güçlü ve tarihi dostluk bağlarını daha da güçlendirmek için tam bağlılık ve destek sözü verdi.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KASIM AYI FED FAİZ KARARI! Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu? FED faiz artarsa borsa ne olur? KASIM AYI FED faiz kararı sonrası kripto para ne olur? 7 yaşındaki çocuğu yumrukla bayıltan şahıs tutuklandı mı? MASTERCHEF NİGİRİ (SUSHİ) TARİFİ! Nigiri nasıl yapılır, Nigirizuşi malzemeleri neler? MASTERCHEF NOODLE TARİFİ! Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta potaya kim girdi? Gülben Ergen duruşmaya katıldı mı? Narin Güran davasında son durum nedir? Masterchef 7 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.