Türkiye'nin ilk piyade tipi MMT seri üretime hazır

'MEHMETÇİĞİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MKE mühendisleri tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk piyade tipi Modern Makineli Tüfeği'ne ilişkin paylaşım yaptı. Görgün, "Ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MKE Modern Makineli Tüfek'in (MMT) kalifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlanması, yerli ve milli savunma sanayiimizin ulaştığı mühendislik seviyesinin somut bir göstergesidir. Zorlu NATO standartlarını başarıyla geçen, hafifliği ve etkinliğiyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak MMT'nin, kahraman Mehmetçiğimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen MKE ailemizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, başkanlığımız personelini ve tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, kendi silahını kendi aklıyla tasarlayıp üretmeye kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.