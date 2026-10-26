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Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin, Aydın Nazilli'de kadın muhtarlarca anıldı

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Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin, Aydın Nazilli'de kadın muhtarlarca anıldı
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Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin, Kadın Muhtarlar Günü dolayısıyla Aydın'ın Nazilli ilçesinde anıldı. Nazilli'deki kadın muhtarlar Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edip dua etti, karanfiller bıraktı; Horasan, 93 yıllık eşitlik mücadelesinin selamlandığını söyledi.

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin, Aydın'ın Nazilli ilçesinde anıldı.

Efeler ve Nazilli ilçelerindeki kadın muhtarlar, Kadın Muhtarlar Günü dolayısıyla Gül Esin'in, Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Esin için dualar edildi, mezarına karanfiller bırakıldı.

Nazilli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Micella Horasan, yalnızca bir kabir ziyareti gerçekleştirmediklerini, Cumhuriyet'in kadınlara açtığı yolu ve 93 yıllık eşitlik mücadelesini selamladıklarını söyledi.

Gül Esin'in 1933 yılında, o dönem Demircidere olarak bilinen ve 1990'da ilçe statüsüne kavuşan Karpuzlu ilçesinde 8 aday arasından muhtar seçildiğini hatırlatan Horasan, "O yalnızca bir seçim kazanmadı. Kadınların yönetebileceğini, karar verebileceğini ve toplumun sorunlarına çözüm üretebileceğini gösterdi. Kadınlar bugün yaşamın her alanında büyük başarılara imza atıyor." dedi.

Esin, 1990 yılında vefat etmiş, cenazesi Nazilli ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA
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