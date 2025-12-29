Türkiye'nin İİT Temsilcisi Uraz, İİT Genel Sekreteri Taha ile bir araya geldi

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya gelerek planlanan faaliyetleri görüştü.

Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ataşeliği tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Genel Sekreterlik binasındaki kabulde, Türkiye'nin İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve gelecek sürece ilişkin planlanan faaliyetler ele alındı.

Görüşmede Büyükelçi Uraz, 11-12 Şubat 2026'da İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek "İİT 2. Ulaştırma Bakanları Konferansı" için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun davet mektubunu Genel Sekreter Taha'ya sundu.

Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Taha, Türkiye'nin teşkilat içindeki rolüne ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye, İİT'nin kurucu ve lider ülkelerinden biri olarak teşkilat çalışmalarına her zaman güçlü katkılar sunmaktadır. 2025 yılı içinde İstanbul'da düzenlenen 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve İSEDAK Bakanlar Oturumu gibi üst düzey organizasyonların başarıyla tamamlanması takdire şayandır."

Taha, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebriklerini iletti.

Görüşmede ayrıca, Somaliland'ın İsrail tarafından tanınması karşısında İİT bünyesinde atılabilecek muhtemel adımlar ile Filistin meselesi bağlamında Batı Şeria ve Gazze'deki güncel gelişmeler ele alındı.