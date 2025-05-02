"Türkiye'nin huzuru" için 30 bini aşkın bekçi gece nöbetinde

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çatısı altında " Türkiye'nin Huzuru" sloganıyla görev yapan 30 bin 604 çarşı ve mahalle bekçisi, gece boyunca sokak sokak devriye gezerek vatandaşların güvenliği için nöbet tutuyor.

Gün batımının ardından görevlerine başlayan çarşı ve mahalle bekçileri, şehrin canlı caddelerinden sessiz sokaklarına dek uzanan geniş bir alanda huzur ve güveni tesis etmek amacıyla çalışıyor.

Bekçiler, sokaklarda attıkları her adımla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın " Türkiye'nin Huzuru" vizyonu doğrultusunda vatandaşların huzur ve güven ortamına katkı sunuyor, gece boyunca süren devriyeleriyle suça karşı caydırıcı rol üstleniyor.

Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilen bekçilerin devriyesi, Tunalı Hilmi Caddesi'nde Anadolu Ajansı (AA) ekibince kaydedildi.

Sokakların güvenliği için nöbet

Akşam saatlerinde karakoldan çıkarak sorumlu oldukları bölgelere ulaşan bekçiler, telsiz anonslarıyla göreve başladıklarını bildirdi.

Bekçiler ikili, üçlü ve dörtlü gruplar halinde yaya devriye faaliyeti yürüttü. Devriye sırasında kapalı iş yerlerinin kepenkleri el fenerleriyle kontrol edilerek güvenlik tedbirleri yerinde gözden geçirildi.

Sokakta karşılaşılan vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamaları yapıldı, kimlik kontrolleri sırasında vatandaşlardan gelen sorular cevaplandırıldı ve yönlendirmelerde bulunuldu, ihtiyaç duyanlara yardım edildi.

Babasından ilham aldı

Devriye sırasında incelemelerde bulunan Asayiş Daire Başkanlığı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Şube Müdürü Emel Gül, AA muhabirine, çarşı ve mahalle bekçilerinin tarihçesini, görevlerini ve faaliyetlerini anlattı.

Mesleğini seçerken babasından ilham aldığını belirten Gül, "Çarşı ve mahalle bekçisi olan babamı örnek alarak seçtiğim mesleğimi gururla yapmaktayım." dedi.

Gül, çarşı ve mahalle bekçiliğinin hukuki statüsünün ilk kez 1914'te belirlendiğini, 1966'da çıkarılan kanunla il özel idaresine yerel yardımcı kolluk gücü olarak tanımlandığını ve 2008'de emniyet hizmetleri sınıfına alındığını anlattı.

Bekçilerin 1995-2016 yıllarında farklı kanun değişiklikleri gibi sebeplerle bir dönem etkinliklerinin azaldığını ve alım yapılmadığını anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Çarşı ve mahalle bekçileri, tarihsel çizgisinden koparılmadan genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2016'da kolluk kuvvetlerimize ve günümüzün güvenlik ihtiyaçlarına destek amaçlı tekrar alınmaya başlanmıştır. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla 'Türkiye'nin Huzuru' sloganı ile çıkılan bu yolda cadde, mahalle ve sokaklarda gece yaya olarak devriye görevi ifa eden çarşı ve mahalle bekçilerimiz, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için görev yapmaktadırlar.

Şu anda fiilen görev yapan 66'sı kadın ve 30 bin 538'i erkek olmak üzere toplam 30 bin 604 çarşı ve mahalle bekçisi mevcuttur."

Devriye, güneş batınca başlıyor

Gül, çarşı ve mahalle bekçilerinin günlük çalışma saatlerinin esas olarak güneşin batışından doğuş saatine kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlendiğini ifade etti.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevlerinin 5 maddede hüküm altına alındığını dile getiren Gül, "Bunlar, halka yardım görevi, önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler, durdurma ve kimlik sorma, zor ve silah kullanma yetkisi, genel kolluk kuvvetlerine yardım görevidir." diye konuştu.

Gül, bekçilerin faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"2024 yılı içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ifade ve hapis olmak üzere toplam 5 bin 841 şahıs yakalanmış, 155 bin 798 gram uyuşturucu madde ile 233 bin 406 uyuşturucu hap, 14 uzun namlulu silah, 2 bin 339 tabanca, 470 av tüfeği, 1205 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. 622 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiştir ve 1323 kayıp şahıs bulunmuştur.

2025 yılı ilk 3 aylık dönem içerisinde çarşı ve mahalle bekçilerimizce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ifade ve hapis olmak üzere toplam 3 bin 933 şahıs yakalanmış, 86 bin 328 gram uyuşturucu madde ile 48 bin 883 uyuşturucu hap, 348 tabanca, 117 av tüfeği, 2 bin 556 kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 151 kayıp çocuk ailelerine teslim edilmiş, 340 kayıp şahıs bulunmuştur."