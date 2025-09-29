Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Öğrencileri Kabul Etti

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Türkiye burslarına kabul edilen öğrencileri kabul etti.

Başkonsolos Cengiz, Halep'te bir araya geldiği, Türkiye bursları programına kabul edilen 20 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisiyle Türkiye tarihi hakkında sohbet etti. Cengiz, öğrencileri tebrik ederek, yeni eğitim yolculuklarında başarılar diledi.

"Bizler, Suriye'nin yeni geleceğini inşa etmede aktif birer üye olacağız"

Halep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve yüksek lisansını Malzeme Bilimi alanında tamamlayan Kamer Salih, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde doktora eğitimine kabul edildiğini dile getirdi.

Salih, "Türk konsolosluğu çok yardımcı oldu, işlemlerimizi kolaylaştırdılar, süreç gerçekten hızlı ilerledi, şükürler olsun." dedi.

Yeni bir topluma ve ortama adım atmanın getirdiği heyecanı ve korkuyu yaşadığını kaydeden Salih, "Ancak Türk toplumu ile bizim toplumumuz arasında tarihi ve siyasi bir yakınlık ve birliktelik var. Bu durum, başvuruda bulunmam için beni daha çok cesaretlendirdi." diye konuştu.

Salih, köklü bir üniversitede eğitim alma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa tek başıma ülke dışına çıkacağım için biraz heyecan ve tedirginlik yaşıyorum. Yine de inşallah kısa sürede uyum sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Suriye'nin yeniden inşasında aktif bir rol üstlenebilecek olmasının umut verici bulduğunu söyleyen Salih, "Bu noktada iyimserim, inşallah bizler, Suriye'nin yeni geleceğini inşa etmede aktif birer üye olacağız." dedi.

"Edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri ülkemize taşıyacağız"

Halep Üniversitesi Makine Mühendisliği Tasarım ve Üretim Bölümü mezunu Muhammed Necib Esved de Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayacağını belirtti.

Esved, yüksek lisans programına kabul edilmesinden dolayı kendilerine bu fırsatı sağlayan Türk hükümetine teşekkür etti.

Esved, savaş nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin 14 yıl kesintiye uğramasının ardından, resmi olarak Türkiye'ye eğitim amacıyla giden ilk grup arasında yer almanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Burs programına kabul edilenlerin, Türkiye'de iyi bir izlenim bırakmayı hedeflediğini kaydeden Esved, "Burada lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimizi tamamladıktan sonra edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri ülkemize taşıyacağız. Suriye'yi yeniden inşa etmek istiyoruz." dedi.

Esved, özgürlüğüne kavuşan vatanının yeniden ayağa kalkması için ilme, bilime ve ülkesini gerçekten seven insanlara ihtiyaç olduğunu belirterek, bu sorumluluğu üstleneceklerini vurguladı.