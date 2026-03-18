Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY Başbakanı Barzani ile "bölgedeki gelişmeleri" görüştü

Güncelleme:
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üzerinden gelişen bölgesel gerilimleri ve Bağdat-Erbil ilişkilerini ele aldı. Görüşme samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgedeki gerilimi ve son gelişmeleri görüştü.

Erbil Başkonsolosluğu'ndan alınan bilgiye göre, Topçu, Barzani'yi Başbakanlık ofisinde ziyaret etti.

Görüşmede, Irak'ı ve IKBY'yi de etkileyen ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları merkezli gelişmeler ele alındı.

Topçu ve Barzani ayrıca, Bağdat-Erbil ilişkilerindeki son durum ve ticareti etkileyen engellerin nasıl aşılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Görüşmenin samimi ve yapıcı geçtiği kaydedildi.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Barzani ve Topçu, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesini konuştu.

Bölgede savaş ve gerilimlere son verilmesi gerektiğini vurgulayan Barzani ve Topçu, istikrar ve barışın sağlanmasının öneminin altını çizdi.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Mesrur Barzani'nin bir araya geldiği ilk yabancı ülke temsilcisi Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu oldu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
