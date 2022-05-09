Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Türk öğrencileri misafir etti

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'nin okumuş, öğrenmiş, üniversitede kendisini geliştirmiş ve kişiliğini ilerletmiş insanlara her zaman ihtiyacı olduğunu belirterek, "Dünyanın neresinde olursanız olun eğer kalbiniz Türkiye için atıyorsa ve bulunduğunuz ülke için bir katkı yapmaya çalışıyorsanız sizler aslında Türkiye için katkı yapıyorsunuz." dedi.

Almanya'da yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler için Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde yemek düzenlendi.

Büyükelçi Şen, burada yaptığı konuşmada, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin başarılarının önemine dikkati çekti.

Öğrenimin hayat boyu devam ettiğini belirten Şen, "Öğrenim sadece üniversite hayatıyla sınırlı değil. Hayatımızın sonuna kadar öğrenci olmak istiyoruz. Ben de kendimi öğrenci görmeye devam ediyorum." diye konuştu.

Şen, Türkiye'nin okumuş, üniversitede kendisini geliştirmiş ve kişiliğini ilerletmiş insanlara her zaman ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın neresinde olursanız olun eğer kalbiniz Türkiye için atıyorsa ve bulunduğunuz ülke için bir katkı yapmaya çalışıyorsanız sizler aslında Türkiye için katkı yapıyorsunuz. Bunun birçok örneği var. Nobel ödülü alan bilim insanlarımız, Kovid-19 aşısını bulan bilim insanlarımız var. Dolayısıyla insanlığa yaptığınız katkıyla aynı zamanda Türkiye'ye katkı yaptığınızı hiçbir zaman unutmayın."

Almanya'da 30 yıl önce kendi döneminde üniversiteye giden Türkiye kökenli öğrenci sayısının az olduğunu hatırlatan Şen, bu sayının artmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şen, Almanya üniversitelerinde Türk öğrenci derneklerinin ve çalışma gruplarının kurulmasını önemsediğini belirterek, bu derneklerde Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanların sorunlarının tartışılması, Türkiye'nin tanıtılması ve Türkiye'nin Avrupa ilişkilerine ışık tutulması gerektiğini aktardı.

Almanya'da yetişmiş gençlerin ve bu ülkede kalacaklar için siyasi çalışmalara katılımın önemine dikkati çeken Şen, Almanya'da siyasete genç yaşta girildiğini ve bunun uzun dönemli bir kariyer olarak görüldüğünü anlattı.

Büyükelçi Şen, Türkiye kökenli öğrencilerin ihtiyaçları için ellerinden geleni yapmak istediklerini belirterek, öğrencilere "Sizleri seviyoruz. Kapılarımız her zaman sizlere açık." diye seslendi.

Şen, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve Berlin Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Erdal Tanas Karagöl ile yemeğe katılan öğrencilerle sohbet etti.