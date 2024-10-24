Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Altınörs, Artvin Valisi Ergün ile Bir Araya Geldi

Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs, Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret etti.

Vali Ergün, makamında bir araya geldiği Altınörs'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu belirten Ergün, Altınörs'ün mevcut ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir görevi üstlendiğini ve bu görevi başarıyla yürüteceğine inandığını ifade etti.

Başkonsolos Altınörs ise Gürcistan ile Türkiye arasındaki mevcut iş birliğinin her alanda daha ileriye gitmesi için büyük gayret göstereceğini vurguladı.