Türkiye'nin Stratejik Dengesi: Rekabet ve İşbirliği

Türkiye, Batı ve Rusya arasında dengeli bir politika izliyor. Rusya'nın Güney'e genişleme isteğine karşı koymak için NATO'ya katıldı ve stratejik konumunu güçlendirdi. Karadeniz'deki güç dengesini koruyarak boğazları Montrö Sözleşmesi'ne uygun yönetiyor. Avrupa'nın Rusya'ya karşı daha sert bir tutum alması gerektiğini savunurken, Türkiye işbirliğinin çatışmayı azaltacağına inanıyor.

