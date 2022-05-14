Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in Enbar temasları (3) - Haberler

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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in Enbar temasları (3)

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Enbar vilayetine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Enbar Valisi Ali Ferhan Duleymi ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Enbar vilayetine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Enbar Valisi Ali Ferhan Duleymi ile bir araya geldi. İkili, daha sonra Türk vize başvuru merkezinin açılışını yaptı ve Enbar Üniversitesini ziyaret etti.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

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