Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçiliği'nden Hikmet Hacıyev'e kitap hediyesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Azerbaycan'ın Sırları' adlı kitap, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından takdim edildi. Ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki medya ilişkileri de ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yayımladığı " Azerbaycan'ın Sırları" adlı kitap, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e takdim edildi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'i ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç'in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki ilişkiler müzakere edildi.
İşbilir, ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un imzaladığı "Azerbaycan'ın Sırları" kitabını Hacıyev'e takdim etti. Kitabı inceleyen Hacıyev, Altun'a ve İşbilir'e teşekkürlerini iletti.
"Azerbaycan'ın Sırları" kitabında, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ile Azerbaycan kültürü anlatılıyor.