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Erdoğan'dan yeni atama kararları

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Raziye Bilge Koçyiğit atandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Raziye Bilge Koçyiğit atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit'in, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine getirildiği belirtildi.

Atama kararları kapsamında Türkiye'nin Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok da merkeze alındı. Demirok'tan boşalan Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.

Resmi Gazete'de yer alan bir diğer kararla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Çiçekli'den boşalan Ardahan Valiliğine, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi.

Kaynak: ANKA
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