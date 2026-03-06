Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO kapsamındaki toplantıya katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite toplantısına katılarak bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich ve NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Bir jest de İspanya'dan geldi

Bir jest de İspanya'dan! Ekrandaki Türkçe yazı güldürdü
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma

İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Komşu ülkede sıcak saatler! İki asker hayatını kaybetti
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor