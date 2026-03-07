Haberler

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özyıldırım, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Muhtarlar Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Akıncı Özyıldırım, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi Düzce'de defnedildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Türkiye Muhtarlar Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Akıncı Özyıldırım'ın (79) cenazesi Düzce'de toprağa verildi.

Dün Bahçeşehir bölgesinde evinin önünde kap krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve burada yaşamını yitiren Özyıldırım cenazesi, yakınlarınca alınarak merkeze bağlı Uğur köyüne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Özyıldırım'ın cenazesi, mezarlıkta defnedildi.

Törene, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, yönetim kurulu üyeleri ve federasyona bağlı şube başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu

Gaf mı itiraf mı? Savaştıkları İran için sarf ettiği sözler olay oldu
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu

Türkiye'nin konuştuğu kadın kendini böyle savundu
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz