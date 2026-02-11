"Türkiye-Malezya Kültürlerarası Etkileşim Programı", yarın Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek

Türkiye ile Malezya arasındaki kültürel, akademik ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefleyen "Türkiye-Malezya Kültürlerarası Etkileşim Programı" (CrossCulture'26) yarın, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı ülkelerin katılımıyla yapılan program, bu yıl Malezya Teknik Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü işbirliğinde hayata geçiriliyor.

Malezya Teknik Üniversitesi öğrencilerine Türkiye'nin tarihi, kültürel ve medeniyet mirasını yerinde tanıma imkanı sunan program ile Malezya kültürünün özgün ve köklü unsurlarının da İstanbul'daki üniversite öğrencileriyle buluşturulması amaçlanıyor.

Akademik bağların güçlendirilmesi hedefleniyor

Programın temel amaçları arasında ayrıca kültürel diplomasinin geliştirilmesi, akademik etkileşimin artırılması, tarih ve medeniyet bilincinin pekiştirilmesi ile birlik ve işbirliği ruhunun desteklenmesi yer alıyor.

Etkinlik kapsamında Türkiye ve Malezya'nın kültürel mirasları, akademik sunumlar, kültürel paylaşımlar ve sahne performansları aracılığıyla tanıtılırken, iki üniversitenin öğrencileri arasında bilgi ve fikir alışverişinin desteklenmesiyle akademik bağların güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Programda Malezya'nın Kelantan bölgesine özgü geleneksel bir sanat olan Dikir Barat, grup performanslarıyla sahnelenecek. Aynı zamanda Malezya'nın köklü dövüş sanatı silat ve Arap-Malay kültürel etkileşimini yansıtan zapin dansı da izleyicilerle buluşacak.