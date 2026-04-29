Türkiye Maarif Vakfı Viyana Eğitim Merkezinin yeni binasının açılışı yapıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Avusturya Temsilciliği Viyana Eğitim Merkezinin yeni binasının açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, TMV Başkanı Özdil ile Viyana Eğitim Merkezinin yeni binasında yer alan sınıfları, yemekhaneyi, Türk Odası'nı ve kütüphaneyi gezdi.

TMV Avusturya Temsilciliği Viyana Eğitim Merkezinin tanıtıldığı film gösteriminin ardından TMV Başkanı Özdil, konuşma yaptı.

Özdil, kurum olarak 10 yıldır her kıtada 66 ülkede çeşitli yoğunluklarda eğitim faaliyetleri sürdürdüklerini ifade etti.

TMV'nin 600'ü aşan eğitim kurumunda 75 binin üzerinde öğrencisin bulunduğunu belirten Özdil, "Dolayısıyla da aslında bütün dünyada uluslararası eğitim zincirleri arasında ilk 5'teki yerimizi her geçen gün biraz daha yükseltiyoruz." diye konuştu.

Özdil, TMV'nin dünyanın her yerinde aynı modeli, aynı sistemi, aynı eğitim şeklini tekrar etmekten kaçındığını, bulundukları ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarına göre kendilerini adapte ettiklerini vurguladı.

Avrupa'daki faaliyetlerinin de özel bir yönü olduğuna değinen Özdil, "Mesela sadece Almanya'da okul çağındaki Türkiye kökenli çocuk sayısı 1 milyon diye ifade ediliyor. İhtiyaç çok büyük, ortaya çıkabilecek fayda çok büyük, dolayısıyla da büyük bir titizlikle, büyük bir özenle çalışmak gerekiyor." dedi.

Özdil, Avrupa'da birçok ülkede faaliyetlerini gerçekleştiren eğitim merkezleri vasıtasıyla kim olduğunu bilen, nerede ve hangi dünyada yaşadığının farkında, hangi zamanda yaşadığının farkında olan özgüvenli bir nesil yetiştirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

TMV Başkanı Özdil, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde Ermeni terör örgütleri tarafından 20 Haziran 1984'te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen'in eşi Monica Özen'e hediye takdim etti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Dönmez de konuşmasında, Dışişleri Bakanı Fidan'ın çeşitli dönemlerde çeşitli vesilelerle Viyana'ya bulunduğunu söyledi.

Açılış töreninde ayrıca piyano resitali sunuldu ve TMV Avusturya Temsilciliğinin çocuk korosu sahne aldı.