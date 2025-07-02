Türkiye Maarif Vakfı'ndan 101 Uluslararası Öğrenciye Mezuniyet Töreni

Türkiye Maarif Vakfının 14 farklı ülkedeki okullarında öğrenim görüp, Türkiye'deki üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan 101 uluslararası öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vakıf Genel Merkezi'ndeki törende konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Mustafa Özdil, vakfın kuruluşundan bu yana geçen 9 yıllık süreçte önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

Prof. Dr. Özdil, "Türkiye Maarif Vakfı olarak, 55 ülkede yürüttüğümüz örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerimiz kapsamında 70 binden fazla öğrenciye ulaşıyoruz. Bugün küresel ölçekte etkili bir uluslararası eğitim kurumu haline geldik." dedi.

Vakfın benimsediği eğitim modelinin dayatmacılıktan uzak, yerel ihtiyaçlara duyarlı ve evrensel değerlere açık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özdil, Maarif Okullarının her ülkede kendi toplumunun kültürel kodlarına saygı duyan, ancak dünyayla entegre olabilen gençler yetiştirdiğini, öğrencileri köklerinden koparmadan evrensel vizyonla buluşturmanın en temel vazifesi olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Özdil, Maarif öğrencilerinin Türkiye'deki öğrenim hayatları boyunca sergiledikleri başarıların kurum açısından büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, öğrencilere, "Sizler yalnızca başarılı öğrenciler değil aynı zamanda ortak değerlerimizi taşıyan güvenilir gönül köprülerimizsiniz. Türkiye'de edindiğiniz bilgi ve dostluklar, ülkelerinize döndüğünüzde dünya barışına katkı sağlayacaktır." diye seslendi.

14 farklı ülkede lise öğrenimi gören öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki 38 üniversitede lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamladı.

Mezun öğrenciler arasında yer alan Somali Mogadişu Maarif Okulu ve İstanbul Medipol Üniversitesi mezunu Muhammed Ahmed Alasow, tören sırasında Maarif flamasını Çad Encemine Okulu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Mahamat Saleh Khamis'e devretti.

Mezuniyet töreninde öğrenciler kep atmak yerine Filistin direnişinin sembolü haline gelen karpuz motifli kağıt uçaklar uçurdu.

Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren törene, İstanbul Vali Yardımcısı M. Asım Alkan, vakıf mütevelli heyeti üyeleri, vakıf yöneticileri ve akademisyenler katıldı.