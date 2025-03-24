Türkiye Komünist Partisi Üyeleri Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), yönetici ve üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu sabaha karşı TKP'nin Saraçhane'deki gösteriye katılımı gerekçe gösterilerek TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyemiz evlerinden gözaltına alındılar. Hukuksuz şekilde hayata geçirilen bu gözaltı işlemi kaldırılmalı, parti yönetici ve üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi, İstanbul Saraçhane'deki eylemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul İl Başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 üyesinin evlerinden gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi dün akşam binlerce üye ve parti dostu ile birlikte halkın siyaset yapma hakkını savunmak için Saraçhane'deydi. Bu sabaha karşı TKP'nin Saraçhane'deki gösteriye katılımı gerekçe gösterilerek TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyemiz evlerinden gözaltına alındılar. Hukuksuz şekilde hayata geçirilen bu gözaltı işlemi kaldırılmalı, parti yönetici ve üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.