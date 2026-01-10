Haberler

Tkp: "Emeği ve Kalemi ile Geçinen Tüm Gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Komünist Partisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazeteciliğin riskli bir meslek haline geldiğine dikkat çekerek, gerçekleri anlatmaktan vazgeçmeyen tüm gazetecilerin gününü kutladı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Gazeteciliğin riskli meslek gruplarından biri haline geldiği bir dönemde halka gerçekleri anlatmaktan vazgeçmeyen, emeği ve kalemi ile geçinen tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" denildi.

Türkiye Komünist Partisi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Gazeteciliğin riskli meslek gruplarından biri haline geldiği bir dönemde halka gerçekleri anlatmaktan vazgeçmeyen, emeği ve kalemi ile geçinen, mesleğini onuruyla yerine getiren veya aynı nedenle cezaevinde tutsak edildiği için kısıtlı koşullarda üretmeye çalışan tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı