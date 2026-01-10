Tkp: "Emeği ve Kalemi ile Geçinen Tüm Gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Gazeteciliğin riskli meslek gruplarından biri haline geldiği bir dönemde halka gerçekleri anlatmaktan vazgeçmeyen, emeği ve kalemi ile geçinen tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" denildi.

Türkiye Komünist Partisi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Gazeteciliğin riskli meslek gruplarından biri haline geldiği bir dönemde halka gerçekleri anlatmaktan vazgeçmeyen, emeği ve kalemi ile geçinen, mesleğini onuruyla yerine getiren veya aynı nedenle cezaevinde tutsak edildiği için kısıtlı koşullarda üretmeye çalışan tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."