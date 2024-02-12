Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı Roma'da Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 12. Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı'nın Roma'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Gökçen Fırat ve İtalyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Massimiliano Lauretti başkanlık etti.

Bir sonraki yüz yüze toplantının 2026'da, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.