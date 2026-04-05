13'üncü Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı Yapıldı

13'üncü Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığında yapıldı. İtalya heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

(ANKARA) - 13'üncü Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığında karşılıklı heyetlerin katılımıyla 1 Nisan'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "13'üncü Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek maksadıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığında, karşılıklı heyetlerin katılımıyla gerçekleştirildi. İtalya Deniz Kuvvetleri heyeti, Anıtkabir'i de ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
