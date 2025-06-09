Türkiye, İsrail'in Sivil Gemisine Yönelik Saldırıyı Kınadı

Türkiye, İsrail'in Sivil Gemisine Yönelik Saldırıyı Kınadı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştıran 'Madleen' gemisine düzenlenen saldırıyı kınadı ve bu durumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti. Altun, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının engellenmesinin ahlaki bir suç olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil 'Madleen' gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail yönetiminin, temel insani yardımların dahi Gazze'ye ulaşmasına tahammül edemediğine dikkati çeken Altun, Gazze'de aylardır sistematik yıkımların ve katliamların sürdürüldüğünü, bunun "hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devletinin ürünü" olduğunu vurguladı.

Filistin'de yaşananların tüm insanlığın meselesi olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşetle bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir 'miksere' dönüşmüştür. Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutum, bu suça ortak olmak anlamına gelir. Türkiye olarak bu vahşetin durdurulması, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgede adil barışın tesisi için çağrımızı yineliyoruz. Uluslararası camiayı ve tüm insanlığı bu çığlığa kulak vermeye, somut adım atmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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