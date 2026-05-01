Türkiye İşçi Partisi'nden 1 Mayıs Mesajı: "Barışın, Dayanışmanın ve Eşitliğin Egemen Olduğu Bir Dünya İçin Mücadeleyi Büyütüyoruz"

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, "Adil ve özgür bir gelecek için, barışın, dayanışmanın ve eşitliğin egemen olduğu bir dünya için mücadeleyi büyütüyoruz" mesajını paylaştı.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Dünyada ve Türkiye'nin her köşesinde patronların sömürüsüne, kapitalizmin yarattığı eşitsizliğe, iktidarların baskı ve şiddetine karşı direnen, emeğiyle hayatı var eden, güzel ve aydınlık bir gelecek için üreten tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs'ını selamlıyoruz."

Gün, bugündür. Zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayanların, kazanacakları bir dünya var. Adil ve özgür bir gelecek için, barışın, dayanışmanın ve eşitliğin egemen olduğu bir dünya için mücadeleyi büyütüyoruz. Bağımsızlık demokrasi sosyalizm yolunda her geçen gün daha emin adımlarla sesleniyoruz: 'Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün. Bir parça da evlatlarının çehresi gülsün.' Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın İşçi Sınıfının Onurlu Mücadelesi!"

