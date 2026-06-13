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Türkiye-Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşması onaylandı

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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti öngören anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla onaylandı.

(ANKARA)- Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti öngören anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla onaylandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamilerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasına karar verildi.

Kararda, söz konusu onayın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Anlaşmada, iki ülke arasındaki özel ilişkiler, ikili ilişkileri geliştirme çabaları ve mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda vatandaşların hareketliliğinin kolaylaştırılmasına yönelik karşılıklı arzular dikkate alınarak 12 maddede mutabakata varıldığı ifade edildi.

Anlaşma kapsamında diplomatik ve hususi pasaport hamilleri karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Kaynak: ANKA
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