Türkiye ile Çin arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: - "Önümüzdeki süreçte kurulacak Ortak Çalışma Komisyonu ile ilişkilerimizi geliştireceğimize, bilgi ve tecrübe paylaşımını daha etkin yürüteceğimize inanıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ile Çin arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşma metnini Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ile imzaladıklarını belirtti.

Mutabakat zaptı ile Türkiye ile Çin arasında iş gücü ve sosyal güvenlik anlaşmasına giden yolda önemli bir adım atıldığını vurgulayan Işıkhan, "Önümüzdeki süreçte kurulacak olan Ortak Çalışma Komisyonu ile ilişkilerimizi geliştireceğimize, bilgi ve tecrübe paylaşımını daha etkin yürüteceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Stratejik bir adım atmış oldu"

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Işıkhan'ın Wang'ı Bakanlık'ta ağırladığı belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, iş gücü piyasaları ve sosyal güvenlik alanında işbirliği konularının ana gündem maddeleri olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal alanlardaki işbirliğinin derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve sosyal güvenlik sistemlerine yönelik bilgi paylaşımının artırılması konuları ele alındı. İki ülkenin bakanları toplantının ardından imzaladıkları İşbirliği Mutabakat Zaptı ile kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi adına stratejik bir adım atmış oldu."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Hasta, doktoruna böbreğini verdi

Eşine az rastlanır! Bu kez hasta doktora şifa oldu
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Gülistan'ın ablası Aygül Doku: Hayvanın avına yapmayacağı kötülükleri yapmışlar

"Hayvanın kendi avına yapmayacağı kötülükleri yapmışlar"
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı