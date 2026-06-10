Haber Kameramanları Derneği'nden Anıtkabir ziyareti

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akın başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Akın'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akın, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin önderi olarak bizlere emanet ettiğiniz değerlere bağlılığımızı bir kez daha ifade etmek üzere huzurunuzdayız. Haber kameramanları olarak, gerçeğin izinde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğuyla görev yaparken, basın özgürlüğünü, meslek etiğini ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerini daima rehber edinmekteyiz. Ülkemizin yakın tarihine tanıklık eden, milletimizin sevinçlerini, acılarını, başarılarını ve mücadelelerini kayıt altına alan meslek mensupları olarak, sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.

Bizlere bıraktığınız 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller idealini yaşatmak, Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıma hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."