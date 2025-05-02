Türkiye Genelinde Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Büyük Denetim

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki denetimlerde 1'i yabancı uyruklu 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetimler yapıldı. 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 28 bin 630 personel, 9 bin 152 ekip ile 5 bin 684 noktada, 4 bin 309 metruk bina, 7 bin 869 umuma açık yer, 493 terminal ve 2 bin 798 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 469 yer kontrol edildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Valiler ve kaymakamlar ile polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, " Türkiye ; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,