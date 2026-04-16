Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kocaeli'de düzenlenecek.

TGK İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıda medya sektörünün ve gazetecilerin sorunları ele alınacak.

Program kapsamında gazeteciler toplantıya katılacak ardından kentte ziyaretler gerçekleştirecek.

Programa, konfederasyonun yönetim kurulu üyeleri, federasyon başkanları, birçok ilin gazeteciler cemiyeti yönetim kurulu ile basın mensupları katılacak.