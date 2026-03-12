Haberler

A Kadın Milli Takımı Fıba 2026'ya Galibiyetle Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Kadın Milli Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası'ndaki ilk maçında Kanada'yı 71-69 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

(İSTANBUL) - FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası'nda Türkiye, Kanada'yı 71-69 mağlup ederek gruptaki ilk maçını kazandı.

A Kadın Milli Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası'ndaki açılış maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede milliler, maç boyunca üstünlüğü zaman zaman elinde tutsa da son dakikalarda Kanada ile çekişmeli bir oyun sergiledi.

Maçı 71-69 kazanmayı başaran Türkiye, turnuvaya galibiyetle başlamış oldu. Bu sonuçla milli takım, gruptaki ilk maçını kazanarak avantajlı bir başlangıç yaptı.

Kaynak: ANKA
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Bodo/Glimt'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

8 milyon euro'luk maaş bütçeleriyle çeyrek finale koşuyorlar
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp