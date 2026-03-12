A Kadın Milli Takımı Fıba 2026'ya Galibiyetle Başladı

(İSTANBUL) - FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası'nda Türkiye, Kanada'yı 71-69 mağlup ederek gruptaki ilk maçını kazandı.

A Kadın Milli Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası'ndaki açılış maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede milliler, maç boyunca üstünlüğü zaman zaman elinde tutsa da son dakikalarda Kanada ile çekişmeli bir oyun sergiledi.

Maçı 71-69 kazanmayı başaran Türkiye, turnuvaya galibiyetle başlamış oldu. Bu sonuçla milli takım, gruptaki ilk maçını kazanarak avantajlı bir başlangıç yaptı.

Kaynak: ANKA