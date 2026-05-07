Macron'un "Kara Sınırını Kullanarak Ermenistan'dan Türkiye'ye Girme Talebinde Bulunduğu" İddiası Yalanlandı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye-Ermenistan sınırını geçme talebinin doğru olmadığını açıkladı. Sınır açılınca kimin geçeceğine Türkiye karar verecek.

Haber : Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na katılmak üzere yaptığı Ermenistan ziyaretinin ardından, Türkiye-Ermenistan sınırını karadan geçerek Türkiye'ye girmesi yönünde talepte bulunduğuna ilişkin iddiayı yalanladı. Yetkili, "Sınır açıldığında kimin geçip kimin geçmeyeceğine Türkiye karar verir" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ermenistan ziyaretinin ardından uzun süredir kapalı olan Türkiye-Ermenistan kara sınırını geçerek Türkiye'ye girmeyi planladığı ve Türkiye'nin buna izin vermediği iddia edildi.

ANKA Haber Ajansı'nın iddialara ilişkin sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Yetkili, "Sınır açıldığında kimin geçip kimin geçmeyeceğine Türkiye karar verir. Böyle polemiklerle vakit kaybetmek istemiyoruz. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin, herhangi bir ülkenin iç politikasında kullanmak üzere faydalanacağı bir tartışmaya dönüştürülmesini istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
