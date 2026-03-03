Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı 2. Turu Garantiledi

A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 mağlup ederek ikinci tura geçmeye hak kazandı.

Milliler, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Sırbistan'ı 94-86 yenerek grupta 4'te 4 yaptı.

Bu sonuçla C Grubu'nda namağlup yoluna devam eden Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde 2. tur biletini aldı.

Kaynak: ANKA
