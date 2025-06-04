Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da Kurban Organizasyonu İçin Temaslarda Bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da Kurban Organizasyonu İçin Temaslarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı heyeti, 2025 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Moritanya'da yaptığı ziyaretlerde, Türk Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek TDV'nin yumuşak gücünü vurguladı. Büyükelçi Emrah Arabacı ve diğer yetkililer, yardım faaliyetlerinin önemine değindi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Moritanya'daki temasları sırasında Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Emrah Arabacı'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Arabacı, TDV'nin varlığından ve hizmetlerinden çok memnun olduğunu söyledi.

2025 yılı kurban organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Arabacı, "TDV buradaki yumuşak gücümüzün temeli. Allah kurban ibadetlerini kabul eylesin ve sizlerden razı olsun. İnşallah faaliyetleriniz artarak devam eder." dedi.

Arabacı, organizasyonun sorunsuz ve güzel bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Mustafa Asiltürk ise dünyanın neresinde fakir, mazlum ve yardıma muhtaç insan varsa Türkiye olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Kardeşliğin bunu gerektirdiğini vurgulayan Asiltürk, "Moritanya bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımız ve TDV'nin önem verdiği ülkelerden bir tanesi. Milletimizin kurban emanetini yerine ulaştırmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. " diye konuştu.

Nuakşot Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Muhammet Beyler de Diyanet kurban organizasyon ekibinin gerek havalimanında karşılanıp alınması gerekse de organizasyona verdikleri destekten dolayı Büyükelçilik adına Maslahatgüzar Arabacı'ya teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişi Muhammed Aktaş, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve TDV organizasyonda görevli din görevlileri yer aldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Her yerden izleneceksiniz
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Comolli Juventus'a Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Comolli Juventus'a Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.