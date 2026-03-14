Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'teki yetimleri iftar sofrasında buluşturdu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği iftar sofrasında 200 yetim çocuk ve ailesini buluşturdu. Etkinlikte çocuklar ramazana özel oyunlar ve etkinliklerle eğlendi.

Kerkük'te sosyal ve kültürel faaliyet gösteren Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneğinin lojistik desteğiyle düzenlenen iftar programına 200 yetim ve aileleri katıldı.

Çocuklar, ramazana özel oyunlar, bilgi yarışması ve çeşitli etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır olduğu gibi bu ramazanda da Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kerkük'teki ihtiyaç sahibi ve yetimleri yalnız bırakmadığını söyledi.

Bu destek ve çalışmayı geleneksel hale getirdikleri için TDV'ye teşekkür eden Kerim, TDV'nin bu ramazan Kerkük'te 500 kişilik iftar sofrası kurduğunu aktardı.

İftara katılan Leyla Necim Mecid, kendileri ve çocuklarını bu mübarek ramazan ayında da yalnız bırakmadıkları için Türk halkı ve TDV'ye teşekkür etti.

İftar programı sayesinde kendileri ve yetim çocuklarının diğer yetim çocuklarla tanışma fırsatı bulduğunu söyleyen Mecid, çocukların iftardan sonra düzenlenen aktivitelerle doyasıya eğlendiklerini dile getirdi.

İki yıldır bu organizasyona davet edildiğini belirten Pervin Hasan da TDV'nin Türkiye'den Kerkük'e gelerek yardım eli uzatmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Hasan, "Her şeyden önemli olan yetim çocuklarımızı mutlu etmeleridir." ifadelerini kullandı.

Bu buluşmayla kendilerini yalnız hissetmediklerini dile getiren Şeyma Halid de TDV'nin her yıl bu tür iyiliklere imza atmasının Irak milletinin daima yanında olduğunun bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Etkinlikte çocuklara oyuncaklar, şeker ve balonların yanı sıra hayırseverlerin gönderdiği yardımlar da verildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

