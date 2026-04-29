Türkiye Diyanet Vakfı, Gana'da burs mülakatlarını tamamladı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası burs programı kapsamında Gana'nın başkenti Akra'da gerçekleştirilen öğrenci mülakatları iki gün süren programın ardından tamamlandı.

Diyanet Bursu çerçevesinde düzenlenen mülakatlarda yaklaşık 80 öğrenciyle bire bir görüşmeler yapıldı.

Mülakat sürecinde öğrencilerin kendilerini ifade etme becerileri, genel kültür düzeyleri, dini bilgi birikimleri ile Kur'an-ı Kerim ezberi ve okuma yeterlilikleri esas alınarak değerlendirme yapıldı.

Mülakat komisyonunda yer alan TDV Temsilcisi Mehmet Emin Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burs programının uluslararası öğrenci hareketliliğine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Her yıl farklı ülkelerde öğrenci seçme süreçleri yürüttüklerini ifade eden Uslu, bu kapsamda Gana'da da adaylarla bir araya geldiklerini söyledi.

Akra'daki programın yoğun fakat verimli geçtiğini aktaran Uslu, "İki gün içerisinde yaklaşık 80 öğrencinin mülakatını gerçekleştirdik. Öğrencilerin hem akademik yeterliliklerini hem de dini bilgi ve becerilerini kapsamlı şekilde değerlendirdik." dedi.

Aday seçiminde yalnızca akademik başarıya odaklanmadıklarını vurgulayan Uslu, öğrencilerin özgüveni, kendini ifade kabiliyeti ve toplumsal farkındalığının da dikkate alındığını kaydetti.

Uslu, mülakat sürecinin ardından belirlenen adayların nihai değerlendirme için merkeze bildirileceğini, başarılı öğrencilerin Türkiye'de eğitim görme fırsatı elde edeceğini ifade etti.