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Türkiye'den Venezuela'ya Arama Kurtarma Ekibi ve İnsani Yardım Gönderildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela'nın Yaracuy bölgesindeki depremler için arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemelerinin A400M uçağıyla bölgeye gönderildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemelerinin Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını duyurdu.

Türkiye, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine arama kurtarma ekibi ve insani yardım malzemesi gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla Mürted Hava Meydan Komutanlığından yola çıktı.

Yardım faaliyetlerine AFAD personelinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri de destek verecek.

Bakanlık açıklamasında, depremden etkilenen Venezuela halkının acısının paylaşıldığı belirtilerek, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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